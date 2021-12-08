Победный гол Бучневича из-за ворот в овертайме матча с «Флоридой». Видео

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3 ОТ).

На первой минуте овертайма Бучневич обманул вратаря «Пантерз» Спенсера Найта, объехав ворота и забросив шайбу в пустой угол.

На счету Бучневича 20 (10+10) очков в сезоне-2021/22.