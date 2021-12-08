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Победный гол Бучневича из-за ворот в овертайме матча с «Флоридой». Видео

Появилось видео победной шайбы форварда «Сент-Луиса» Бучневича в овертайме матча НХЛ с «Флоридой»
06:59
Павел Бучневич. Фото USA Today Sports
Павел Бучневич. Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3 ОТ).

На первой минуте овертайма Бучневич обманул вратаря «Пантерз» Спенсера Найта, объехав ворота и забросив шайбу в пустой угол.

На счету Бучневича 20 (10+10) очков в сезоне-2021/22.

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Иван Торопцев все материалы автора
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