Победный гол Бучневича из-за ворот в овертайме матча с «Флоридой». Видео
Появилось видео победной шайбы форварда «Сент-Луиса» Бучневича в овертайме матча НХЛ с «Флоридой»
06:59
Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3 ОТ).
На первой минуте овертайма Бучневич обманул вратаря «Пантерз» Спенсера Найта, объехав ворота и забросив шайбу в пустой угол.
GAME. OVER.#stlblues | @jagermeisterusa pic.twitter.com/pnnkl0TAhb— St. Louis Blues (@StLouisBlues) December 8, 2021
На счету Бучневича 20 (10+10) очков в сезоне-2021/22.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю