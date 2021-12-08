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Бучневич признан первой звездой матча с «Флоридой», Барбашев — третья звезда встречи

06:47
Павел Бучневич. Фото Instagram
Павел Бучневич. Фото Instagram
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Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3 ОТ).

Форвард стал автором победной шайбы в овертайме, а также сделал результативную передачу.

Второй звездой встречи стал вратарь «Блюз» Вилле Хуссо, который отразил 34 из 37 бросков по своим воротам.

Третья звезда матча — нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев, у которого 2 результативных передачи.

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Иван Торопцев все материалы автора
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