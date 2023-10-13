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Сегодня, 17:02

Плющев считает, что «Вашингтон» не является заложником ситуации из-за рекорда Овечкина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на информацию от американских СМИ, что «Вашингтон» является заложником ожидаемого рекорда российского нападающего Александра Овечкина, в результате чего в команде не происходит омоложение состава из-за обещания россиянину и случаются невынужденные травмы.

«Не соглашусь с этим утверждением. «Вашингтон» нисколько не является заложником ситуации, связанной с рекордом Александра в НХЛ. Овечкин точно не влияет на травмы других хоккеистов, а насчет омоложения состава — оно всегда должно проходить грамотно и с учетом всех конкретных обстоятельств и нюансов в команде и клубе. Если планируется аккуратное интегрирование молодежи в состав, это не означает, что надо повально всех менять», — приводит слова Плющева RT.

На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ. Он отстает от канадца Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги, на 72 шайбы.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1216399-plyuschev-vashington-ovechkin
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Владимир Плющев
Уэйн Гретцки
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1 Рейнджерс 1 1 0 2
2 Каролина 1 1 0 2
3 Филадельфия 1 1 0 2
4 Нью-Джерси 1 1 0 2
5 Вашингтон 0 0 0 0
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7 Питтсбург 1 0 1 0
8 Коламбус 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
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2 Бостон 1 1 0 2
3 Торонто 1 1 0 2
4 Монреаль 1 0 1 1
5 Детройт 1 0 1 0
6 Оттава 1 0 1 0
7 Флорида 1 0 1 0
8 Баффало 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 1 1 0 2
2 Миннесота 1 1 0 2
3 Даллас 1 1 0 2
4 Нэшвилл 2 1 1 2
5 Чикаго 2 1 1 2
6 Сент-Луис 1 0 1 1
7 Аризона 0 0 0 0
8 Виннипег 1 0 1 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 2 2 0 4
2 Ванкувер 1 1 0 2
3 Калгари 1 1 0 2
4 Анахайм 0 0 0 0
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6 Сан-Хосе 1 0 1 0
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Коламбус – Филадельфия
 2 : 4
13.10 02:00
Баффало – Рейнджерс
1 : 5
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Нью-Джерси – Детройт
 4 : 3
13.10 03:00
Миннесота – Флорида
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Нэшвилл – Сиэтл
 3 : 0
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Даллас – Сент-Луис
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