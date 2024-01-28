Плющев: «Вы считаете, что Овечкин — это машина, но даже у машины бывают сбои»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал игру нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Вы считаете, что Овечкин — это машина. В какой-то степени, да, он машина. Но даже у машины бывает момент, когда у нее наступают определенные сбои. Это совершенно нормальные вещи. Он со своими проблемами, со своими болячками, со своими определенными сложностями. Поэтому подгонять его под один и тот же стереотип, когда он был на пике своей формы и когда возраст позволял крушить все, так как он раньше крушил, наверное, так не бывает. Время берет свое», — цитирует Плющева Metaratings.

В текущем сезоне 38-летний россиянин набрал 31 (9+22) очко в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ.