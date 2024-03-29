Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

«Питтсбург» дома выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Блю Джэкетс» потерпели шестое поражение подряд.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин оформил дубль, реализовав дважды большинство во втором периоде. Теперь у него 55 (21+34) очков в этом сезоне.

Российский голкипер гостей Даниил Тарасов отразил 33 из 36 бросков по своим воротам.

«Питтсбург» набрал 74 очка и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Коламбус» — последний (58 очков).