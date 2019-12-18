«Питтсбург» выиграл у «Калгари», у Малкина гол в пустые ворота и голевая передача

«Калгари» дома уступил «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). «Пингвинз» одержали третью победу кряду.

Российский нападающий Евгений Малкин отметился голом в пустые ворота. Это его 9-й гол в этом сезоне и 400-й в карьере в НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Питтсбург» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: Годро — 10 (Ридер, Баклунд), 16:05 — 1:0. Марино — 4 (Петтерссон, Кахун), 32:13 — 1:1. Раст — 13 (Летанг, Малкин), 33:35 — 1:2. Малкин — 9 (п.в., Раст, Марино), 58:02 — 1:3. Летанг — 8 (п.в.), 58:22 — 1:4.

Вратари: Тэлбот (57:30 — 58:02, 58:15 — 58:22) — Джерри.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 34 (17+9+8) — 33 (6+16+11).

Наши: — - Малкин (22.01/3/+3).

18 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.