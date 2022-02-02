«Айлендерс» обыграли «Оттаву», Сорокин отразил 26 бросков

Сорокин отразил 26 бросков и помог «Айлендерс» обыграть «Оттаву»

«Айлендерс» обыграли «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

В составе команды из Нью-Йорка отличились Энтони Бовилье, Оливер Вальстрем, Мэтью Барзал и Адам Пелек. Единственную шайбу «Сенаторз» забросил Ник Холден.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Оттава» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Холден — 2 (Эннис, Ткачак), 1:56 — 0:1. Бовилье — 7 (бол., Паризе, Нельсон), 18:07 — 1:1. Вальстрем — 10 (Хара, Добсон), 28:42 — 2:1. Барзал — 10 (Мэйфилд), 35:50 — 3:1. Пелек — 2 (Мэйфилд, Пажо), 47:44 — 4:1.

Вратари: Сорокин — Форсберг.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (14+9+7) — 27 (8+8+11).

Наши: — - Зуб (20.46/2/0), Соколов (9.40/0/-1).

2 февраля. Нью-Йорк. UBS Arena.