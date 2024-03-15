«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

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«Питтсбург» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Пингвинз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Питтсбург» набрал 67 очков и занимает 12-е мсто в Восточной конференции. «Сан-Хосе» — последний в Западной конференции.