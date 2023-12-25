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Сегодня, 22:18

Пи Кей Суббан о лакросс-голах Зеграса и Бедарда: «Они творят абсолютную грязь. Я бы им врезал»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Тревор Зеграс.
Фото USA Today Sports

Бывший защитник «Монреаля», «Нью-Джерси» и «Нэшвилла» Пи Кей Суббан раскритиковал нападающих Тревора Зеграса («Анахайм») и Коннора Бедарда («Чикаго»), которые забросили по лакросс-голу в один день.

«Они творят абсолютную грязь. В такие моменты они позорят не только вратаря, но и всех пятерых полевых хоккеистов, играющих за другую команду. Позорят их на глазах у 20 тысяч болельщиков на арене и миллионов зрителей по всему миру. Это просто потрясающе.
Полезно ли это для игры? Не знаю. Но вот что я скажу: если бы я играл, то наверняка врезал бы им», — приводит Hockey Feed слова Суббана.

24 декабря Зеграс отличился в матче с «Сиэтлом» (2:3), а Бедард — в игре с «Сент-Луисом» (5:7).

Пи-Кей Суббан
Тревор Зеграс
Хоккей
НХЛ
Коннор Бедард
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 32 23 9 47
2 Айлендерс 33 16 17 41
3 Филадельфия 33 18 15 40
4 Вашингтон 31 17 14 39
5 Каролина 34 17 17 38
6 Нью-Джерси 32 17 15 36
7 Питтсбург 32 15 17 34
8 Коламбус 35 11 24 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 32 19 13 44
2 Торонто 31 17 14 40
3 Флорида 33 19 14 40
4 Тампа-Бэй 35 17 18 39
5 Детройт 34 16 18 36
6 Монреаль 33 15 18 35
7 Баффало 35 14 21 32
8 Оттава 29 12 17 24
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 32 20 12 44
2 Колорадо 34 21 13 44
3 Виннипег 32 20 12 43
4 Нэшвилл 34 19 15 38
5 Аризона 33 17 16 36
6 Сент-Луис 33 17 16 35
7 Миннесота 32 15 17 34
8 Чикаго 33 10 23 21
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 35 23 12 49
2 Вегас 35 21 14 47
3 Лос-Анджелес 30 19 11 42
4 Калгари 34 14 20 33
5 Сиэтл 35 12 23 33
6 Эдмонтон 31 15 16 31
7 Анахайм 33 12 21 24
8 Сан-Хосе 34 9 25 21
Результаты / календарь
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31.12
1.01
3.01
28.12 03:00
Торонто – Оттава
 - : -
28.12 03:00
Тампа-Бэй – Флорида
 - : -
28.12 03:00
Рейнджерс – Вашингтон
 - : -
28.12 03:00
Нью-Джерси – Коламбус
 - : -
28.12 03:30
Баффало – Бостон
 - : -
28.12 03:30
Айлендерс – Питтсбург
 - : -
28.12 04:00
Сент-Луис – Даллас
 - : -
28.12 04:00
Нэшвилл – Каролина
 - : -
28.12 04:00
Миннесота – Детройт
 - : -
28.12 05:00
Чикаго – Виннипег
 - : -
28.12 05:00
Аризона – Колорадо
 - : -
28.12 05:30
Калгари – Сиэтл
 - : -
28.12 06:00
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 - : -
28.12 06:00
Анахайм – Вегас
 - : -
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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 34 57
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 34 54
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 35 47
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 30 28
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 35 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 34 23
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

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