"Питтсбург" поздравил Малкина с 33-летием

Официальный Twitter "Питтсбурга" поздравил российского нападающего Евгения Малкина с 33-летием. Форвард выступает за "Пингвинз" с 2006 года.

Малкин трижды выигрывал Кубок Стэнли с "Питтсбургом" (2009, 2016, 2017). В прошлом сезоне нападающий провел 68 матчей за "Пингвинз" и набрал 72 (21+51) очка в регулярке НХЛ. В плей-офф – 4 игры и 3 (1+2) очка.

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