ФХР поздравила Евгения Малкина с днем рождения

ФХР поздравила нападающего "Питтсбурга" и сборной России Евгения Малкина с днем рождения. Сегодня форварду исполнилось 33 года.

Малкин является обладателем множества личных и командных наград. Он трижда выигрывал Кубок Стэнли и дважды становился чемпионом мира. У него есть "Колдер Трофи, "Конн Смайт Трофи", "Арт Росс Трофи" и "Харт Трофи".

– Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Евгения с 33-летием и желает счастья, семейного благополучия, крепкого здоровья и новых достижений в карьере, – говорится в сообщении.