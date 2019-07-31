ФХР поздравила Евгения Малкина с днем рождения

ФХР поздравила нападающего "Питтсбурга" и сборной России Евгения Малкина с днем рождения. Сегодня форварду исполнилось 33 года.
Малкин является обладателем множества личных и командных наград. Он трижда выигрывал Кубок Стэнли и дважды становился чемпионом мира. У него есть "Колдер Трофи, "Конн Смайт Трофи", "Арт Росс Трофи" и "Харт Трофи".
– Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Евгения с 33-летием и желает счастья, семейного благополучия, крепкого здоровья и новых достижений в карьере, – говорится в сообщении.
Евгению Малкину —3⃣3⃣– Хоккей России (@russiahockey) July 31, 2019
В последний день июля двукратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, нападающий сборной России отмечает день рождения: https://t.co/4YInc5nTZ1
Поздравляем! 😎🔝 #снамироссия pic.twitter.com/QwhgoYlRAF