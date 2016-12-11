05:49 11 декабря | ХОККЕЙ — НХЛ

"Питтсбург" обыграл "Тампа-Бэй", Малкин и Кросби оформили по дублю

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"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Тампа-Бэй" со счетом 4:3. Дубль, в том числе победная шайба, на счету российского нападающего Евгения Малкина. Еще две шайбы в составе "Пингвинз" забросил форвард Сидни Кросби

Нападающие "Тампы" Никита Кучеров и Владислав Наместников, а также Никита Нестеров отдали по одной результативной передаче.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Питтсбург" - 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Голы: Кросби - 19 (Дюмулин, Летанг), 12:03 - 0:1. Друэн - 5 (бол., Строльман, КУЧЕРОВ), 17:57 - 1:1. Филппула - 6 (НЕСТЕРОВ), 23:38 - 2:1. Друэн - 6 (Гаррисон, НАМЕСТНИКОВ), 30:19 - 3:1. МАЛКИН - 11 (бол., Кессел, Летанг), 37:25 - 3:2. Кросби - 20 (бол., Кессел, Летанг), 45:08 - 3:3. МАЛКИН - 12 (бол., Дэйли, Кессел), 48:36 - 3:4.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ (58:11) - Мюррей.

Штраф: 32 - 20.

Броски: 23 (8+6+9) - 37 (15+11+11).

Наши: Кучеров (18:55/6/0), Наместников (12:50/1/1), Нестеров (14:04/2/1) - Малкин (17:31/7/0).

11 декабря. Тампа. Amalie Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/calendar/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (30)
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Werewolf

Ключевые слова "МЕТКОЙ стрельбы", "поражает цель, как правило, с первого выстрела". У Саши она ни разу не меткая.....и цель свою он поражает намного хуже других. Если сравнивать с армейскими терминами, то он пулеметчик, а не снайпер. 100500 выстрелов и мишень поражена. А снайпера в НХЛ другие совсем люди.

08:39

Werewolf

Ты термин "снайпер" просто не понимаешь ))))))) Я же сказал: Овечкин - голеодор, забивака, щелкунчик, но ни разу не снайпер. Сна&#769;йпер — специально обученный солдат (самостоятельная боевая единица), в совершенстве владеющий искусством меткой стрельбы, маскировки и наблюдения; поражает цель, как правило, с первого выстрела. Задача снайпера — поражение командного и связного составов, секрета противника, уничтожение важных появляющихся, движущихся, открытых и замаскированных одиночных целей (вражеских снайперов, офицеров и др.). Снайпер вооружается снайперской винтовкой с оптическим прицелом и иными специальными устройствами, облегчающими прицеливание. Иногда снайпером называют метких стрелков в других родах войск (сил) (артиллерии, авиации)

08:37

Werewolf

Русские нагнут весь ми Werewolf Так в футболе % реализации бОльший, т.к. там 10 голов за матч уже хорошо если в створ дойдут, ясен-красен, не сравнивай с хоккейной реализацией, глупышка!___________Глупышка, это ты писал что он совершает по 5-7 попыток удара. Так что не надо заднюю включать

08:34

🚀 Русские нагнут весь ми

*10 ударов в створ за матч уже хорошо

22:18 11 декабря

🚀 Русские нагнут весь ми

Werewolf Так в футболе % реализации бОльший, т.к. там 10 голов за матч уже хорошо если в створ дойдут, ясен-красен, не сравнивай с хоккейной реализацией, глупышка!

22:17 11 декабря

🚀 Русские нагнут весь ми

Werewolf Тупень, Ови в первый же сезон >50 выбил. По-твоему, он такой пришел школоло и говорит - теперь я батя, все играют на меня?))) Может, он доказал, что он лучший снайпер несколькими сезонами - и потом стали через ЛКБ на него играть и все большинство через него? Но это уже тактика тренерского штаба, а никак не Овечкина. Опять же, в последних играх Ови играет по 15 минут и у него там 2-3 удара может быть - че все остальные делают тогда?? Бей, не хочу. Че-то только града голов я не вижу, как и игры Вашиков, которые летят всем кому не лень или там 1-2 еле забивают)) P.S. Ну и что Овечкин - лучший снайпер, это никто в НХЛ не оспаривает, наверное, ты диванный, умнее всех НХЛовских аналитиков, менеджеров, экспертов и тренеров Вашиков.

22:16 11 декабря

Werewolf

Русские нагнут весь ми Werewolf Что ты со своим ЛКБ прицепился, убогий? Он там когда стоит, на большинстве? А сколько у него голов в большинстве, видел?? А посмотри на % реализации у Бостона, которые 14 последних раз забить не могут. Они бы за такого "столба в ЛКБ" мешок с золотом бы отдали, который бы им в большинстве шайбы клал!__________Посмотри подборку ВСЕХ голов Овечкина за прошлый сезон.......Больше половины (далеко больше) из ЛКБ........ ты даже не помнишь то, что было прошлый год....о чем с тобой говорить....все, скучный ты....я посты написал, кому нужно - увидят.....твоя позиция интересна только тебе.......ни разу не видел ни одного человека, согласившегося с тобой ))))))) адьёс ))))))

22:09 11 декабря

🚀 Русские нагнут весь ми

Werewolf Роналду бьет все штрафные. "Ах, он блатной, если бы вся команда била - вот бы тогда..." Ну так куча штрафных у команд, вон у Тоттэнхема сколлько штрафных было перед воротами ЦСКА? Три? А сколько забили с них? Ноль? Ну так поэтому и бьет Роналду, потому что он их забивает, а другие - хрен бы там!

22:08 11 декабря

🚀 Русские нагнут весь ми

Werewolf Что ты со своим ЛКБ прицепился, убогий? Он там когда стоит, на большинстве? А сколько у него голов в большинстве, видел?? А посмотри на % реализации у Бостона, которые 14 последних раз забить не могут. Они бы за такого "столба в ЛКБ" мешок с золотом бы отдали, который бы им в большинстве шайбы клал!

22:06 11 декабря

🚀 Русские нагнут весь ми

Werewolf Еще раз тебе скажу (с первого не поймешь): когда в футболе у Кавани стата упала с 3,7 ударов за матч до 1,5 (или что-то такое, цифр точных не помню) - ЭТО РАССМАТРИВАЛОСЬ КАК ПРОВАЛ. И не потому, что команда на него играет - а потому что он больше не открывается и моментов себе создать не может)) Хотя реализация у него может быть самая космическая (потому что когда у тебя 1 гол за 10 матчей - ты его и забиваешь в пустой угол с 1 удара за эти 10 матчей, а других ударов у тебя вообще нет). Это тебе к слову на подумать. ===================== Что команда создает равное кол-во ударов пятеркой - чушь несусветная)) Бывают пятерки, которые закрепиться в зоне не могут. Или 10 ударов за матч, как у Колорадо.

22:04 11 декабря

Werewolf

Лол.......Овечкин себе моменты создает???????? В ЛКБ наверное? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Ща юморнул так юморнул ))))))

22:02 11 декабря

Werewolf

Вот кто действительно снайпер (2 место если что, 2, а не 258)

22:00 11 декабря

🚀 Русские нагнут весь ми

Werewolf Дурачье! Если игрок бросает - он себе моменты находит. И это отличает классного нападающего от обычного. Знаешь, есть такая игра - футбол? И есть такая стата - удары по воротам. В футболе это более ярко выражено, т.к. там не столько ударов, как в хоккее. КОРОЧЕ, ЕСТЬ ТАКИЕ КАК ТРАОРЕ - которые НОЛЬ МОМЕНТОВ, НОЛЬ ГОЛОВ. (И это не потому что на них вся команда не играет - а потому что они как идиоты стоят в окружении защей и ничего сделать не могут, ни ускориться, ни свободное пространство найти). А ЕСТЬ РОНАЛДУ - У КОТОРОГО ПО 3-5-7 УДАРОВ ЗА МАТЧ. Разницу чувствуешь?? И ДА, У ТРАОРЕ МОЖЕТ БЫТЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ У РОНАЛДУ:)) ПРИКИНЬ, ДА?)) Т.к. он бьет только когда в метре от ворот окажется (а это раз в 5 матчей). А Роналду бьет много, и штрафные, и тд - но он и моменты себе создает, и забивает! И команда на него играет, потому что он лучший и открывается и пробить может лучше всех - а не потому что он (Роналду) блатной и щелкунчик))

22:00 11 декабря

Werewolf

А вот если взять стамеску с его 17,1%, то он за то же количество бросков забил бы 741 шайбу. Да если бы вся пятерка на него играла, как у вашиков на Овечкина, то Грецки через тройку лет бы ему уже руку жал.......

21:58 11 декабря

Werewolf

Не буду тебя сильно расстраивать. Если брать стату с 1990 года, то он аж на 258 месте....... "снайпер" всех времен и народов блин ))))))

21:54 11 декабря

Werewolf

Если брать статистику с 1980 года среди игроков, сыгравших более 300 матчей, то Овечкин со своей реализацией находится на 448 месте (448 Карл!!!!!!!).

21:51 11 декабря

Werewolf

Объясняю на пальцах о великом "снайпере" всех времен и народов......количество бросков пятерки овечкина равняется количеству бросков ЛЮБОЙ другой 1 пятерки топовых команд, но до этого сезона львиную долю этих бросков делал Саша.......Т.Е. он бросал за счет того, что другие не бросали, а отдавали ему. Вся пятерка работала на него.........Теперь берем количество бросков овечкина 4332 и подставляем к проценту реализации бросков "корявого" ни разу не снайпера Малкина 13,1........получаем, что малкин с этого количества забил бы 568 шайб......Это тебе ответ на вопрос что было бы, окажись Малкин вместо овечкина в вашингтоне и получив его благоприятнейшую. среду для игры.......Но Малкин не только играет сам, но и дает другим играть......поэтому мы имеем то, что имеем.....Скажу больше - в каждой команде в первом звене есть человек, у которого процент реализации бросков выше Сашиного.....это на тему "снайперства"......... Голеодор, забивака, щелкунчик, но ни разу не снайпер........

21:50 11 декабря

Werewolf

Русские нагнут весь ми То, что Малкин там выиграл 10 лет назад - это, конечно, молодец. Только чем он последние 10 лет занимается? Пусть вешает коньки на гвоздь уже. Или требует обмен! Если есть яйца, конечно_________ты приболел совсем????? У малкина вся карьера 12....... Какой результат? Для кого результат он давал? Второй круг стенли? Или второй круг плова ОИ? Малкин вон и сейчас результат дает........В отличие от.....сам знаешь кого

21:31 11 декабря

🚀 Русские нагнут весь ми

Ну и опять же, если посмотреть - у Малкина всего 2 хороших сезона (2, Карл!) - 2012 и 08/09, когда он все свои трофеи выиграл. Овца же кроме пары сезонов стабильно полтинник выбивал и результат давал. Так что тут все очевидно

18:26 11 декабря

🚀 Русские нагнут весь ми

Опять же, у Овцы есть Арт Росс. Есть ли у Малкина Ришар?.. Есть ли у Малкина 6 Арт Россов (как у Овцы Ришаров) даже спрашивать не буду... У Овцы 3 Харта и Линдсея (против 1го у Малкина). И ГЛАВНОЕ, Овца представляет наиболее дефицитное амплуа снайпера. Таких как Малкин в НХЛ десятки - любой центр 1-2 звена клубов НХЛ играет и набирает очков не хуже Малкина. А много ли в НХЛ снайперов, сопоставимых с Овечкиным?? Стамеска разве что, да Лайне щас появился - и это за 10 лет лиги! 3 человека всего, и Овечкин среди них однозначно лучший. Поэтому Вашики сделали 300% правильный выбор, выбрав Ови на драфте вместо Малкина

18:23 11 декабря

🚀 Русские нагнут весь ми

То, что Малкин там выиграл 10 лет назад - это, конечно, молодец. Только чем он последние 10 лет занимается? Пусть вешает коньки на гвоздь уже. Или требует обмен! Если есть яйца, конечно

17:59 11 декабря

🚀 Русские нагнут весь ми

Werewolf Память девичья? 6 очков в серии с Питтсбургом, больше чем вдвоем наковыряли "звезды" Малкин и Кросби вместе взятые. Ну а то что 3-4 звенья Питтсбурга серию потащили - тут вопросы к генменеджеру вашиков, которые набрал чимер, а никак не к Овечкину. =============================================================== 6 матчей новичка с забитыми шайбами - УОТЭТОРЕКОРД!)) Может, стоило после этого рекорда карьеру завершить? Новых-то рекордов не предвидится, играет как мешок

17:57 11 декабря

Werewolf

Человек, который в одиночку привел сборную России к победе в ЧМ 2012 года, который стал обладателем смайта (единственный россиянин на данный момент), которому принадлежит рекорд всея НХЛ - 6 первых матчей новичка с забитыми шайбами, рекорд для всех россиян по продолжительности серии матчей с набранными очками - 15, человек, повторивший рекорд Уэйна - стать одновременно в один год лучшим бомбардиром НХЛ и ЧМ......человек дважды обладатель кубка стенли (при чем в одном из них признавался лучшим игроком команды).........позорище конечно......вот Овечкин это да...... вытаскивал в одиночку свою команду...... гм..... только бы вспомнить какую.... Вашиков?...... вроде нет...... сборную?.......вроде тоже нет........ну или хотя бы какой-нибудь матч в плове вспомнить его тащунский......

17:07 11 декабря

🚀 Русские нагнут весь ми

Когда уже Малкина обменяют? Задолбал позорить российский флаг! Овечкин гору призов набрал, Малкин - только в одном сезоне был хорош. Кстати, посмотрел бы его в Вашингтоне. Вот там бы и решилось, кто круче

15:20 11 декабря

🚀 Русские нагнут весь ми

Марио66 unLost14, Вот он - масштаб личности! ============================================================================================================= Ахаха призрак Сани бродит по Европе. Тьфу ты, Америке

14:39 11 декабря

Марио66

unLost14, Вот он - масштаб личности!

13:21 11 декабря

fireman32

Как не забил Филппула))?

11:53 11 декабря

unLost14

Ахахах)) Новость про Питтсбург, про Кросби, про Малкина...а тут Санька очнуться просят)) Он как призрак мерещится во всех новостях)

11:23 11 декабря

ЮКИ

санёк,очнись!тебе наступает медленный,но Верный пипец!!

10:20 11 декабря

SportsMan

Если Сид сохранит нынешний темп, то голов насшибает больше, чем АО, когда выбил свой максимум. 22 матча и 20 голов, во прёт! И как плюс все здоровы и играют в атакующий хоккей. Ну, а с ним и Кессели Малыч могут провести великолепный сезон.

09:49 11 декабря

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Материалы других СМИ