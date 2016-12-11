"Питтсбург" обыграл "Тампа-Бэй", Малкин и Кросби оформили по дублю

"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Тампа-Бэй" со счетом 4:3. Дубль, в том числе победная шайба, на счету российского нападающего Евгения Малкина. Еще две шайбы в составе "Пингвинз" забросил форвард Сидни Кросби.

Нападающие "Тампы" Никита Кучеров и Владислав Наместников, а также Никита Нестеров отдали по одной результативной передаче.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Питтсбург" - 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Голы: Кросби - 19 (Дюмулин, Летанг), 12:03 - 0:1. Друэн - 5 (бол., Строльман, КУЧЕРОВ), 17:57 - 1:1. Филппула - 6 (НЕСТЕРОВ), 23:38 - 2:1. Друэн - 6 (Гаррисон, НАМЕСТНИКОВ), 30:19 - 3:1. МАЛКИН - 11 (бол., Кессел, Летанг), 37:25 - 3:2. Кросби - 20 (бол., Кессел, Летанг), 45:08 - 3:3. МАЛКИН - 12 (бол., Дэйли, Кессел), 48:36 - 3:4.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ (58:11) - Мюррей.

Штраф: 32 - 20.

Броски: 23 (8+6+9) - 37 (15+11+11).

Наши: Кучеров (18:55/6/0), Наместников (12:50/1/1), Нестеров (14:04/2/1) - Малкин (17:31/7/0).

11 декабря. Тампа. Amalie Arena.