«Питтсбург» начал переговоры и продлении контрактов с Малкиным и Летангом

«Питтсбург» начал переговоры и продлении контрактов с двумя лидерами команды

«Питтсбург намерен сохранить двух лидеров команды — нападающего Евгения Малкина и защитника Криса Летанга. Клуб начал переговоры о продлении контрактов с хоккеистами, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Контракты обоих хоккеистов истекают в конце следующего сезона. 35-летний Малкин зарабатывает 9,5 миллиона долларов в год, 34-летний Летанг — 7,25.

Вместе с командой они трижды выигрывали Кубок Стэнли. И Малкин, и Летанг провели всю свою карьеру в НХЛ в «Питтсбурге».

Малкин был выбран на драфте-2004 под общим вторым номером. Он набрал 1114 (428+686) очков в 949 матчах.

Летанг был выбран а третьем раунде драфта-2005. На его счету 620 (139+481) баллов в 902 встречах.