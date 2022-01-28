«Филадельфия» начала переговоры о продлении контракта с Ристолайненом

«Филадельфия» хочет продлить контракт с защитником Расмусом Ристолайненом. Стороны уже начали переговоры, сообщает журналист Адам Кимельман.

Кэпхит нынешнего соглашения защитника, которое истекает летом, составляет 5,4 миллиона долларов.

В этом сезоне он набрал 8 (1+7) очков в 35 встречах при показателе полезности «-11».

Напомним, что «Филадельфия» получила права на Ристолайнена летом в результате обмена с «Баффало».