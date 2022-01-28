Эвандер Кейн избежал наказания от НХЛ за поездку из США в Канаду при положительном тесте на коронавирус

Национальная хоккейная лига объявила о завершении расследования, открытого против нападающего Эвандера Кейна в связи с его поездкой игрока из США в Канаду при положительном тесте на коронавирус, сообщает сайт лиги.

В результате лига решила не применять к игроку никаких дополнительных дисциплинарных мер., так как не удалось доказать, что Кейн «сознательно искажал информацию о своем статусе COVID-19 или результатах анализов в связи с поездкой».

Напомним, что эта ситуация называлась одно из причин, почему «Сан-Хосе» расторг контракт с форвардом. Недавно он заключил соглашение до конца сезона с «Эдмонтоном».