Воронков забросил 16-ю шайбу за «Коламбус» — это четвертый показатель среди новичков в истории клуба

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

23-летний россиянин, который проводит дебютный сезон в лиге, забросил 16-ю шайбу в нынешнем регулярном чемпионате.

Воронков повторил четвертый результат по числу голов за «Коламбус» среди новичков. Помимо него, 16 шайб за команду в своем дебютном сезоне в НХЛ забрасывали Бун Дженнер, Коул Силлинджер и Кент Джонсон.

Рекорд по голам за «Коламбус» в дебютном сезоне в НХЛ принадлежит россиянину Кириллу Марченко (21 шайба в сезоне-2022/23). Второе место в списке занимает Пьер-Люк Дюбуа (20 в сезоне-2017/18), на третьей строчке — Рик Нэш (17 в сезоне-2002/03).