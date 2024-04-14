«Питтсбург» дома уступил «Бостону»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступил «Бостону» со счетом 4:6.

В составе «Пингвинз» дубль оформил Майкл Бантинг, еще по голу забили Брайан Раст и Дрю О'Коннор. У «Брюинз» шайбы забросили Джейк Дебраск, Павел Заха, Кевин Шаттенкирк, Брэд Маршан, Морган Гики и Дентон Хайнен.

После этого матча «Питтсбург» с 86 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Бостон» со 109 очками — на третьей строчке.