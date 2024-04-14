«Нэшвилл» в результативном матче обыграл «Коламбус», Йоси набрал 4 очка

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Коламбус» со счетом 6:4.

В составе «Предаторз» 4 (2+2) очка набрал Роман Йоси, 3 (2+1) очка у Томаса Новака, еще по голу забили Коди Гласс и Филип Форсберг. У «Блю Джэкетс» отличились Джеймс Малатеста, Александр Тексье и Трей Фикс-Волански, оформивший дубль.

После этого матча «Нэшвилл» с 99 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Коламбус» с 64 очками — на последней строчке «Востока».

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