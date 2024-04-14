«Торонто» — «Детройт»: видеообзор матча
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Детройту» — 4:5.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
В составе «Мэйпл Ливз» 3 (1+2) очка набрал Митч Марнер, еще по шайбе забросили Ник Робертсон, Остон Мэттьюс и Джон Таварес, вратарь Илья Самсонов отразил 27 брсоков из 32. У «Рэд Уингз» дубль оформил Алекс Дэбринкат, еще по голу забили Симон Эдвинссон, Дэвид Перрон и Дилан Ларкин.
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|1
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|81
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|Миннесота
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|Тихоокеанский дивизион
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|О
|1
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|95
|4
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|36
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|Сиэтл
|79
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|6
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|79
|36
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Результаты / календарь
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19.04
|14.04
|00:00
|
Флорида – Баффало
|3 : 2 ОТ
|14.04
|00:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|1 : 0
|14.04
|00:30
|
Вашингтон – Тампа-Бэй
|4 : 2
|14.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|4 : 5 ОТ
|14.04
|02:00
|
Оттава – Монреаль
|5 : 4 Б
|14.04
|03:00
|
Нэшвилл – Коламбус
|6 : 4
|14.04
|03:00
|
Питтсбург – Бостон
|4 : 6
|14.04
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|14.04
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|
Сан-Хосе – Миннесота
|- : -
|14.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|- : -
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Сент-Луис – Сиэтл
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Вегас – Колорадо
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Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
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|141
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|80
|137
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|79
|69
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|81
|55
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|77
|55
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
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|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
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