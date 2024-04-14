«Торонто» — «Детройт»: видеообзор матча

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Детройту» — 4:5.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Мэйпл Ливз» 3 (1+2) очка набрал Митч Марнер, еще по шайбе забросили Ник Робертсон, Остон Мэттьюс и Джон Таварес, вратарь Илья Самсонов отразил 27 брсоков из 32. У «Рэд Уингз» дубль оформил Алекс Дэбринкат, еще по голу забили Симон Эдвинссон, Дэвид Перрон и Дилан Ларкин.

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