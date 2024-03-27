Лавиолетт: «Можно было предположить или ожидать, что «Рейнджерс» попадут в плей-офф»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт поделился эмоциями от выхода команды в плей-офф НХЛ. 27 марта клуб в овертайме обыграл «Филадельфию» (6:5 ОТ).

«Судя по тому, как мы проводили весь сезон, наверное, можно было предположить или ожидать, что в какой-то момент мы попадем в плей-офф. И вот дело сделано. Главное — играть правильно, получать удовольствие от своей игры по мере приближения к плей-офф, а затем сохранить постоянство в плей-офф», — приводит слова Лавиолетта сайт НХЛ.

«Рейнджерс» первыми в этом сезоне гарантировали себе выход в плей-офф НХЛ. Команда набрала 100 очков в 72 матчах и занимает первое место на «Востоке».