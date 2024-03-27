Зибанежад — о 100 очках Панарина в сезоне: «Давно пора»

Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад поделился впечатлениями от того, что форвард Артемий Панарин набрал 100 очков в сезоне.

«Давно пора. Он давно был близок к 100 очкам. Артемий — невероятный игрок и очень важен для нас в этом году. Это действительно крутое достижение», — приводит слова Зибанежада официальный сайт НХЛ.

27 марта в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (6:5 ОТ) 32-летний россиянин отдал три голевые передачи. Теперь на его счету 102 (43+59) очка в сезоне.

Ранее 100 очков за сезон НХЛ набирали россияне Никита Кучеров, Александр Могильный, Сергей Федоров, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Павел Буре и Кирилл Капризов.