Питер Дебур: «Мне понравилась игра «Вегаса», но мы не реализовали свои моменты»

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй» (2:4).

— Мне понравилась наша игра, — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ. — На этой арене играть очень сложно. Но единственное, что мы сегодня делали не так — это не реализовали свои моменты. Они сорвались с крючка, потому что мы несколько раз не попали в пустые ворота и не реализовали атаки с численным преимуществом. После некоторых из этих моментов они бы оказались в яме, из которой вряд ли могли выбраться, особенно в начале матча.

«Вегас» не смог продлить победную серию до трех встреч. По голу у «Голден Найтс» забили Пол Штясны и Уильям Каррье, а Марк-Андре Флери отразил 14 бросков из 17.