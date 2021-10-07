Защитник «Нью-Джерси» случайно нанес травму одноклубнику Панарина
Защитник «Нью-Джерси» Пи Кей Суббан случайно нанес травму нападающему «Рейнджерс» Райану Ривзу
13:02
Нападающий «Рейнджерс» Райан Ривз получил травму колена в контрольном матче против «Нью-Джерси». Он повредил ногу в результате неудачного падения.
Невольным виновником его травмы стал защитник «Дэвилз» Пи Кей Суббан. Он вел борьбу за шайбу с Ривзом и нечаянно подсек одну ногу сопернику. Тот потерял равновесие и неудачно упал всем весом тела на левое колено.
Напомним, Ривз пополнил состав «Рейнджерс» минувшим летом в результате обмена из «Вегаса».
Читайте также
Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю