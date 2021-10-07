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Защитник «Нью-Джерси» случайно нанес травму одноклубнику Панарина

Защитник «Нью-Джерси» Пи Кей Суббан случайно нанес травму нападающему «Рейнджерс» Райану Ривзу
13:02
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Нападающий «Рейнджерс» Райан Ривз получил травму колена в контрольном матче против «Нью-Джерси». Он повредил ногу в результате неудачного падения.

Невольным виновником его травмы стал защитник «Дэвилз» Пи Кей Суббан. Он вел борьбу за шайбу с Ривзом и нечаянно подсек одну ногу сопернику. Тот потерял равновесие и неудачно упал всем весом тела на левое колено.

Напомним, Ривз пополнил состав «Рейнджерс» минувшим летом в результате обмена из «Вегаса».

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Иван Шитик все материалы автора

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