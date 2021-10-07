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Генеральный менеджер «Баффало» провел переговоры относительно возможного обмена Айкела

Генеральный менеджер «Баффало» обсудил с другими клубами возможность обмена нападающего Джека Айкела
13:24
Джек Айкел. Фото Getty Images
Джек Айкел. Фото Getty Images
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Генеральный менеджер «Баффало» Кевин Адамс провел переговоры с несколькими клубами НХЛ. Он обсуждал возможный обмен бывшего капитана команды Джека Айкела, сообщает TSN.

Контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан еще на пять сезонов.

Ранее стало известно, что клуб после долгих споров решил предоставить другим командам доступ к медицинской информации по травме игрока.

Напомним, между клубом и хоккеистом существуют разногласия по поводу лечения травмы шеи: хоккеист склоняется к операции, к которой врачи «Баффало» относятся скептически, так как до сих пор ее не применяли в НХЛ.

Айкел пропустил последние 33 игры минувшего сезона из-за травмы. В регулярном чемпионате сезона-2020/21 Национальной хоккейной лиги форвард провел 21 матч и набрал 18 очков: забросил 2 шайбы и отдал 16 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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