Молодой нападающий «Лос-Анджелеса» выбыл на продолжительное время из-за перелома

Нападающий «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд выбыл на продолжительный срок из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба НХЛ.

У 19-летнего форварда диагностирован перелом лодыжки. Он получил травму в контрольном матче против «Аризоны» (1:4). Клуб уже поместил игрока в список травмированных.

Напомним, Байфилд был выбран «Лос-Анджелесом» на драфте НХЛ-2020 под 2-м общим номером. Он стал первым темнокожим игроком в истории лиги, который был выбран на драфте так высоко.