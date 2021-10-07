Молодой нападающий «Лос-Анджелеса» выбыл на продолжительное время из-за перелома
12:03
Нападающий «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд выбыл на продолжительный срок из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба НХЛ.
У 19-летнего форварда диагностирован перелом лодыжки. Он получил травму в контрольном матче против «Аризоны» (1:4). Клуб уже поместил игрока в список травмированных.
Напомним, Байфилд был выбран «Лос-Анджелесом» на драфте НХЛ-2020 под 2-м общим номером. Он стал первым темнокожим игроком в истории лиги, который был выбран на драфте так высоко.
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