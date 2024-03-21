Петров реализовал победный буллит в матче за фарм-клуб «Эдмонтона»

«Бейкерсфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл в серии буллитов «Калгари Ранглерз» со счетом 3:2.

Победный буллит в составе фарм-клуба «Эдмонтона» реализовал Матвей Петров.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 42 матча в АХЛ, в которых набрал 11 (7+4) очков.