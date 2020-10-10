Пьетранджело прибыл в Лас-Вегас. Он может подписать контракт с «Голден Найтс»

Защитник Алекс Пьетранджело может продолжить карьеру в «Вегасе». 30-летний канадец, находящийся в статусе неограниченно свободного агента, прибыл в Лас-Вегас.

Пьетранджело всю карьеру в НХЛ провел в составе «Сент-Луиса», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2019 году.

В сезоне-2019/20 Пьетранджело провел 70 матчей и набрал 52 (16+36) очка в регулярном сезоне НХЛ и отметился 6 (1+5) очками в 9 встречах плей-офф.