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Пьетранджело прибыл в Лас-Вегас. Он может подписать контракт с «Голден Найтс»

20:12

Защитник Алекс Пьетранджело может продолжить карьеру в «Вегасе». 30-летний канадец, находящийся в статусе неограниченно свободного агента, прибыл в Лас-Вегас.

Пьетранджело всю карьеру в НХЛ провел в составе «Сент-Луиса», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2019 году.

В сезоне-2019/20 Пьетранджело провел 70 матчей и набрал 52 (16+36) очка в регулярном сезоне НХЛ и отметился 6 (1+5) очками в 9 встречах плей-офф.

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