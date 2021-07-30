Первый за 14 лет украинец на драфте: «Когда в 2017-м позвали в ЦСКА, на политику не смотрел»

Первый с 2007 года украинский хоккеист на драфте НХЛ и проспект «Вегаса» Артур Чолач в интервью «СЭ» рассказал о том, как несколько лет назад из родного Новояворовска попал в школу московского ЦСКА.

— Как получилось, что ты в 2017-м оказались в ЦСКА?

— Мне предложили поехать на просмотр в Москву и я согласился. Где-то неделю меня смотрели и в итоге я понравился людям из ЦСКА. Но тогда я заканчивал 9-й класс в Украине и мне пришлось остаться еще на один год дома, чтобы закончить его. После выпуска из школа вернулся в Москву и отыграл там два года. Чуть позже связался с агентом и он предложил мне попробовать свои силы в Америке.

— Родители не боялись отпускать в Россию во время не самой простой политической ситуации?

— Мы не смотрели на политику. У нас был очень хороший шанс попасть из маленького нехоккейного города в ЦСКА. Тогда это вообще было шоком. Так что, поехали без каких-либо вопросов.

— Насколько помню, то остаться в Америке не получилось из-за проблем с визой.

— Да, я отыграл там полгода, потом прилетел на чемпионат мира в Киев и как раз в этот момент моя виза истекла. Когда заново ее открывал, то в первый раз мне отказали. Понимал тогда, что сроки поджимают, через неделю второй раз подал документы, но мне сразу отказали, не став даже рассматривать их. В итоге остался доигрывать сезон в Украине, а потом начался карантин и с визой вообще невозможно было решить вопрос — пришлось остаться на еще один сезон. Сейчас вроде как все стало полегче и надеюсь, что скоро смогу улететь в Канаду.

— Варианта вернуться в ЦСКА больше не было?

— Наверное, и сейчас есть вариант вернуться, но тут вопрос в гражданстве. Не думаю, что они захотят брать легионера.

— С кем-то из ЦСКА до сих пор общаетесь? С тобой в одной команде тогда играли Артем Грушников и Стивен Сардарян, которые тоже были выбраны на драфте.

— Да, с ними общаемся. Еще регулярно списываюсь с Никитой Шалышкиным, Матвеем Васиным и Владимиром Грудининым, которые сейчас в «Красной Армии» играют.

Полностью интервью Артура Чолача читайте здесь