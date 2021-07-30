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Агент Георгиева заявил, что голкипер не требовал обмена

17:34
Александр Георгиев. Фото Getty Images
Александр Георгиев. Фото Getty Images
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Агента голкипера «Рейнджерс» Александра Георгиева Майк Лиут опроверг информацию, что российский вратарь требовал обмена.

«Это неправда. Даже не было таких мыслей», — цитирует агента в Twitter журналист Винс Меркольяно.

Контракт Георгиева истекает следующим летом, он будет находиться в качестве ограниченно свободного агента. Зарплата игрока составляет 2,4 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне НХЛ Георгиев сыграл в 19 матчах регулярного чемпионата, выиграв восемь из них, пропуская в среднем 2,71 шайбы и имея процент отраженных бросков 90,5%.

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Иван Шитик все материалы автора

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