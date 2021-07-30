Украинский защитник, выбранный «Вегасом», рассказал о драфте НХЛ

Защитник киевского «Сокола» Артур Чолач, выбранный в 6-м раунде под 190-м номером «Вегасом», в интервью «СЭ» рассказал о том, как следил за драфтом НХЛ.

— Многие уже до драфта понимают, что их выберут. У вас было много преддрафтовых собеседований?

— У меня были собеседования с «Торонто», «Вегасом» и «Сан-Хосе». Я видел, что они заинтересованы во мне — особенно «Мэйпл Лифс» и «Голден Найтс». Но у меня не было стопроцентной уверенности, что меня выберут. Понимал, что если меня и заберут, то в последних раундах. Если честно, когда драфт подходил к концу, думал, что меня никто не выберет, но «Вегас» все-таки решил взять меня в шестом раунде под 190-м номером.

— Желания выключить трансляцию в какой-то момент не было?

— Было. Я во время драфта ехал в поезде, и в нем была довольно плохая связь. Когда увидел, что «Торонто» сделал свой последний пик, расстроился и отложил телефон. Плюс интернет в тот момент пропал и после этого уже не следил за драфтом. Через пару минут мне позвонили родители и стали поздравлять. Я начал спрашивать: «Что? Где? Под каким номером?». Именно так и узнал, что меня задрафтовал «Вегас». Очень рад быть частью этой организации.

— Болельщики уже начали атаковать директ в Instagram?

— Да, до сих пор подписчики и сообщения прибавляются — даже не успеваю отвечать. Прямо какой-то хайп поймал.

— Флери или Маршессо не поздравляли?

— Нет-нет. Думаю, они поздравляют только ребят из 1-го и 2-го раундов — на 6-й они не очень смотрят.

— Помнишь вообще, кто был последним украинским игроком, выбранным на драфте?

— Да, это был вратарь Сергей Гайдученко, которого выбрали в 2007-м.

— Говорил ли уже с менеджерами «Вегаса»? Как они видят твое развитие в ближайшие несколько лет?

— Да, уже разговаривал с руководством. — В сентябре пройдет лагерь новичков. Плюс у нас будет мини-турнир в Аризоне, на который приедет еще пара команд. После этого уеду играть в юниорскую лигу Онтарио. Будустараться — очень хочу себя проявить в тренинг-кемпе следующим летом, а потом буду ждать решение команды.

Полностью интервью Артура Чолача читайте здесь