Защитник «Колорадо» Мэнсон высказался об игре Ничушкина

Защитник «Колорадо» Джош Мэнсон поделился впечатлениями от игры своего партнера по команде нападающего Валерия Ничушкина.

«Я играл против него раньше и помню, как он широко катался, шел на ворота и был сильным. Но мне кажется, что сейчас он еще лучше в этом. Он хорошо подходит под систему игры команды, здорово идет в форчек. Он большой, сильный, высокий парень, который постоянно оказывает на тебя давление, и достаточно силен, чтобы укрыть шайбу. Он великолепен с тех пор, как я нахожусь здесь», — приводит слова Мэнсона Sportsnet.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 27-летний россиянин провел 16 матчей, в которых набрал 13 (8+5) очков. В регулярном чемпионате НХЛ-2021/22 Ничушкин в 62 матчах набрал 52 (25+27) очка.

«Колорадо» ведет в серии с «Тампой» со счетом 2-0. Третий матч состоится во вторник, 21 июня. Начало — в 03.00 (мск).