Передача Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче с "Нью-Джерси"

"Нью-Джерси" обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:3. Нападающий "Дэвилз" Трэвис Зэйджак набрал в этой игре 4 (1+3) очка.

Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин сделал в этой игре результативную передачу. Он провел на льду 18 минут, в которых набрал коэффициент полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Нью-Джерси" - 3:6 (0:2, 1:2, 2:2)

Голы: Зэйджак - 12 (Вуд, Сантини), 13:08 - 0:1. Сиверсон - 7 (Коулман, Зэйджак), 14:53 - 0:2. Бойл - 13 (мен., Заха), 23:30 - 0:3. Брассар - 9 (Петтерссон, Риикола), 24:28 - 1:3. Коулман - 18 (Зэйджак, Батчер), 32:57 - 1:4. Палмиери - 23 (бол., Зэйджак, Юханссон), 51:42 - 1:5. Каллен - 5 (мен.), 52:30 - 2:5. Заха - 8 (бол., Грин), 53:37 - 2:6. Раст - 12 (Малкин, Дюмулин), 58:03 - 3:6.

Вратари: Мюррей - Кинкейд.

Штраф: 19 - 10.

Броски: 40 (10+12+18) - 32 (12+13+7).

Наши: Малкин (18.07/1/-1) - -.

29 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.