Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:2), где он отметился заброшенной шайбой.

— Мы только забили, вели два гола, шайба оказалась у меня в спокойном положении, так что я мог бросить, — приводит слова Ринне официальный сайт НХЛ. — Мне нравится играть с шайбой, так что я об этом всегда мечтал.

Сегодня звезды сошлись. Я понимаю, что такие вещи происходят раз в жизни, так что я счастлив. Увидеть, как шайба влетает в ворота, было потрясающе.