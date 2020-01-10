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Пекка Ринне — о заброшенной шайбе: «Такие вещи происходят раз в жизни»

11:03
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Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:2), где он отметился заброшенной шайбой.

— Мы только забили, вели два гола, шайба оказалась у меня в спокойном положении, так что я мог бросить, — приводит слова Ринне официальный сайт НХЛ. — Мне нравится играть с шайбой, так что я об этом всегда мечтал.

Сегодня звезды сошлись. Я понимаю, что такие вещи происходят раз в жизни, так что я счастлив. Увидеть, как шайба влетает в ворота, было потрясающе.

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