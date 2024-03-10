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Сегодня, 13:00

НХЛ: «Питтсбург» — «Эдмонтон», «Миннесота» — «Нэшвилл». Расписание матчей 10 и 11 марта

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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

10 марта, воскресенье

20.00 мск. «Питтсбург» — «Эдмонтон»

22.30. «Миннесота» — «Нэшвилл»

11 марта, понедельник

00.00. «Каролина» — «Калгари»

01.00. «Чикаго» — «Аризона»

03.00. «Анахайм» — «Айлендерс»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
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«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 63 41 22 86
2 Каролина 63 38 25 82
3 Филадельфия 65 33 32 74
4 Айлендерс 62 28 34 70
5 Вашингтон 62 30 32 69
6 Нью-Джерси 64 31 33 66
7 Питтсбург 62 28 34 64
8 Коламбус 64 22 42 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 65 44 21 92
2 Бостон 66 38 28 91
3 Торонто 64 37 27 82
4 Тампа-Бэй 65 34 31 74
5 Детройт 64 33 31 72
6 Баффало 65 30 35 65
7 Монреаль 64 24 40 58
8 Оттава 62 25 37 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 66 40 26 89
2 Виннипег 63 40 23 85
3 Колорадо 65 40 25 85
4 Нэшвилл 65 37 28 77
5 Сент-Луис 64 32 32 67
6 Миннесота 64 30 34 67
7 Аризона 64 26 38 57
8 Чикаго 64 16 48 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 66 42 24 91
2 Эдмонтон 62 38 24 79
3 Лос-Анджелес 63 32 31 75
4 Вегас 64 34 30 75
5 Калгари 63 31 32 67
6 Сиэтл 63 28 35 67
7 Анахайм 63 23 40 49
8 Сан-Хосе 63 16 47 39
Результаты / календарь
29.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
10.03 00:00
Флорида – Калгари
 5 : 1
10.03 03:00
Тампа-Бэй – Филадельфия
 7 : 0
10.03 03:00
Сан-Хосе – Оттава
 2 : 1
10.03 03:00
Вашингтон – Чикаго
 4 : 1
10.03 03:00
Монреаль – Торонто
 2 : 3
10.03 03:30
Рейнджерс – Сент-Луис
 4 : 0
10.03 06:00
Вегас – Детройт
 5 : 3
10.03 06:00
Ванкувер – Виннипег
 5 : 0
10.03 06:30
Лос-Анджелес – Даллас
 1 : 4
10.03 20:00
Питтсбург – Эдмонтон
 - : -
10.03 22:30
Миннесота – Нэшвилл
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 65 111
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 64 107
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 60 100
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 63 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 65 45
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 61 45
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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