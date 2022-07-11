Павелски занял второе место на турнире по гольфу среди знаменитостей

Форвард «Далласа» Джо Павелски принял участие на турнире по гольфу American Century Celebrity.

38-летний американец занял второе место на турнире среди знаменитостей, уступив только бывшему квотербеку команды «Даллас Ковбойз» Тони Ромо. Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши занял 11-е место.

Также в American Century Celebrity участвовали баскетболисты «Лейкерс» Стефен Карри (16-е место) и «Голден Стэйт» Андре Игудала (57-е место), актер Майкл Пенья (27-е место) и певец Джастин Тимберлейк (39-е место).

В минувшем сезоне Павелски провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 81 (27+54) очко. Также на его счету 6 (3+3) очко в 7 играх плей-офф.