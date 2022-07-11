«Вашингтон» продлил контракт с Йохансеном

Защитник «Вашингтона» Лукас Йохансен подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним канадцем рассчитано на два года. Игрок получит по контракту 1,525 млн долларов.

В минувшем сезоне Йохансен провел один матч в регулярном чемпионате НХЛ и сделал один ассист в дебютной игре в лиге. Также на его счету 28 (8+20) очков в 62 матчах за «Херши» в АХЛ.