Журавлев и Буяльский примут участие в лагере развития «Колорадо»

«Колорадо» на официальном сайте представил список хоккеистов, которые примут участие в лагере развития.

В список попали российский защитник Данила Журавлев и казахстанский форвард Андрей Буяльский. Казахстанца выбрали на драфте НХЛ впервые за 17 лет.

В прошедшем сезоне 22-летний Журавлев набрал 6 (1+5) очков в 43 матчах за «Ак Барс» в КХЛ. Он был выбран «Колорадо» на драфте-2018 под общим 146-м номером в пятом раунде.