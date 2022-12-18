Павелски проводит 1200-й матч в НХЛ

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Каролиной».

Для форварда «Старз» Джо Павелски эта игра стала 1200-й в НХЛ. На счету 38-летнего американца 954 (431+523) очка в предыдущих матчах лиги.

На данный момент Павелски набрал 30 (10+20) очков в 32 матчах сезона.