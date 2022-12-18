Овечкин выйдет в первом звене «Вашингтона» на матч с «Торонто», Кузнецов — в третьем

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Торонто».

У «Кэпиталз» форвард Александр Овечкин выйдет в первом звене, защитник Дмитрий Орлов — во втором, форвард Евгений Кузнецов — в третьем. У «Мэйпл Ливз» в воротах сыграет экс-голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов.

Матч «Вашингтон» — «Торонто» пройдет сегодня и начнется в 3.00 мск.