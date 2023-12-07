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Бучневич: «Когда Тарасенко обменяли — легкий шок был. Все сразу поняли: началось»

Бучневич вспомнил, как из «Сент-Луиса» обменяли Тарасенко и Барбашева
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports

Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил, как из его команды обменяли других российских форвардов — Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева, с которыми он некоторое время играл в одном звене.

— В позапрошлом сезоне в «Сент-Луисе» вы играли в русской тройке с Тарасенко и Барбашевым. Сложилась ли у вас на площадке какая-то особая химия, понимали ли друг друга с полуслова?

— Такого, чтобы прямо с полуслова, не было. Но становилось легче, когда нас оставляли в таком сочетании на три-четыре игры. На скамейке сидишь — и проще объясниться на русском по игровым моментам. У каждого же свое видение игры. По факту у нас с Ванькой была простая задача — нам надо было создать момент Володьке, а тот один из двух всегда забьет. Много разговаривали, пытались создать моменты после вбрасываний. Никто не стеснялся друг друга, каждый привносил свои идеи, и было круто играть.

— Насколько близко вы успели сдружиться с Тарасенко и Барбашевым? И как перенесли их обмены в другие клубы?

— Конечно, тяжело. Большую часть времени вместе проводили, общались на русском языке. Было понятно, что мы плохо проводили сезон и такие обмены — только бизнес. Но все равно сложно с этим смириться. Мы сблизились, общались семьями, часто ужинали. Когда Володьку обменяли — легкий шок был.

Этот обмен стал первым, и все сразу поняли, что началось. А Ванька уже знал, что его обменяют, и мы просто наслаждались последними играми вместе. Благо у него в «Вегасе» получилось выиграть Кубок. Рад за него! Молодец, хорошо провел плей-офф, подписал новый контракт...

— В чем секрет Барбашева, который выиграл Кубок Стэнли уже с двумя клубами? Чувствуете ли белую зависть к нему?

— Никакой зависти, даже белой. Только радость. Сразу, как он выиграл, я сразу ему позвонил, поздравил. Боевой парень, не боится играть в тело, может играть в любой хоккей и с любыми партнерами. Приятный партнер в команде, а человек — еще лучше!

Джоэл Хофер и&nbsp;Павел Бучневич. «По Нью-Йорку вообще не скучаю. Хотя русская баня там хороша!» Большое интервью Бучневича
Владимир Тарасенко (хоккей)
Иван Барбашев
Павел Бучневич
ХК Сент-Луис Блюз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 24 18 6 37
2 Каролина 25 14 11 29
3 Филадельфия 25 13 12 28
4 Айлендерс 24 10 14 27
5 Вашингтон 22 12 10 26
6 Нью-Джерси 23 12 11 25
7 Питтсбург 25 11 14 25
8 Коламбус 27 8 19 21
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 24 17 7 37
2 Флорида 25 15 10 32
3 Детройт 24 14 10 31
4 Тампа-Бэй 27 12 15 29
5 Торонто 22 12 10 28
6 Монреаль 25 11 14 25
7 Баффало 26 10 16 22
8 Оттава 20 10 10 20
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 25 16 9 34
2 Даллас 24 14 10 31
3 Виннипег 24 14 10 30
4 Аризона 24 13 11 28
5 Сент-Луис 25 13 12 27
6 Нэшвилл 25 13 12 26
7 Миннесота 23 9 14 22
8 Чикаго 24 7 17 15
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 17 10 39
2 Лос-Анджелес 22 15 7 33
3 Ванкувер 26 16 10 33
4 Калгари 25 10 15 23
5 Сиэтл 26 8 18 22
6 Эдмонтон 23 10 13 21
7 Анахайм 25 10 15 20
8 Сан-Хосе 26 7 19 16
Результаты / календарь
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
7.12 03:00
Флорида – Даллас
 5 : 4
7.12 03:00
Тампа-Бэй – Питтсбург
 3 : 1
7.12 05:00
Сент-Луис – Вегас
 3 : 6
7.12 05:30
Эдмонтон – Каролина
 6 : 1
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 26 44
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 26 38
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 24 37
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 26 18
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 26 17
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 25 17
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 5 1.61
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87

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