Патрик Руа сменил Лэйна Ламберта в «Айлендерс»

Патрик Руа стал новым главным тренером «Айлендерс», сообщает пресс-служба клуба.

Лэйн Ламберт, возглавлявший команду с 2022 года, покинул свой пост.

«Айлендерс» потерпели 4 поражения в 4 последних матчах в НХЛ. После 45 матчей команда с 49 очками занимает 11-е место в Восточной конференции.

Последним местом работы Руа был «Квебек Ремпартс», с которым 58-летний специалист выиграл главную юниорскую лигу Квебека. До этого канадец тренировал «Колорадо».