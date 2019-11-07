Панарин забросил в пустые ворота. Видео

«Рейнджерс» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». В концовке третьего периода российский нападающий Артемий Панарин поразил пустые ворота. Это его 7-й гол в этом сезоне.

Ранее в этой встрече Панарин отметился голевой передачей, продлив результативную серию до шести матчей.

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