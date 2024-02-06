Маккиннон сравнялся с Кучеровым в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:2 ОТ).

Теперь на счету канадца 85 (32+53) очков в 50 матчах сезона-2023/24.

Форвард сравнялся с российским нападающим «Тампы-Бэй» Никитой Кучеровым и делит с ним первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата. Кучеров также забросил 32 шайбы и сделал 53 результативные передачи, но ему потребовалось для этого 49 матчей.

Третье место в списке лучших бомбардиров сезона занимает форвард «Бостона» Давид Пастрняк, у которого 72 (33+39) очка в 49 матчах.