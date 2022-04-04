Панарин признан второй звездой матча против «Филадельфии»

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:4 Б).

30-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан вратарь «Флайерз» Мартин Джонс, третья звезда — его партнер форвард Оуэн Типпетт.

В текущем сезоне Панарин провел 65 матчей, в которых набрал 82 (19+63) очка.