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Панарин признан второй звездой дня в НХЛ

11:10
Артемий Панарин. Фото Twitter
Артемий Панарин. Фото Twitter
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (6:2) форвард отличился дублем и сделал 2 результативных передачи.

Первой звездой дня стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, на счету которого дубль и голевая передача в игре с «Коламбусом» (5:4).

Третья звезда дня — вратарь «Миннесоты» Кэм Тэлбот, отразивший 38 из 39 бросков по своим воротам в матче с «Эдмонтоном» (4:1). Также на счету канадца результативная передача.

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Иван Торопцев все материалы автора
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