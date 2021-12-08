Селянне отреагировал на крутую шайбу «Анахайма». Зеграс сделал лакросс-пас из-за ворот
10:25
Бывший нападающий «Анахайма» Теему Селянне оценил шайбу команды в матче регулярного чемпионата против «Баффало» (2:0).
Форвард «Дакс» Тревор Зеграс положил шайбу на крюк и отдал передачу из-за ворот на Сонни Милано, который забил гол броском с лета.
«Вау!» — написал Селянне у себя в Twitter, добавив три эмодзи с изображением аплодисментов.
Wow??? https://t.co/rPXvTmpMCw— Teemu Selanne (@TeemuSel8nne) December 8, 2021
На счету Зеграса 22 (6+16) очка в 25 матчах в сезоне-2021/22. 20-летний американец делит лидерство в списке бомбардиров среди новичков вместе с форвардом «Детройта» Лукасом Рэймондом (10+22).
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