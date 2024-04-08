Панарин признан первой звездой матча с «Монреалем», Шестеркин — третья звезда

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (5:2).

32-летний россиянин набрал 4 (1+3) очка. Второй звездой признан форвард Мика Зибанежад, у которого 3 (2+1) очка. Третья звезда — вратарь Игорь Шестеркин, отразивший 26 бросков из 28.

В текущем сезоне Панарин провел 78 матчей, в которых набрал 114 (46+68) очков.