Панарин обошел Миронова по очкам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины». В конце первого периода он ассистировал Мике Зибанежаду.

Теперь на счету 30-летнего форварда 37 (13+24) очков в матчах Кубка Стэнли за карьеру. Он вышел на чистое 19-е место по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян, опередив Дмитрия Миронова.

На 15-м месте в этом списке Алексей Житник, который набрал 39 (9+30) очков. Лидирует Евгений Малкин, у которого 180 (67+113) очков.