Панарин не забивает в НХЛ на протяжении 10 матчей

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (5:3).

Таким образом, 31-летний россиянин не набирает очков на протяжении трех матчей подряд. Также безголевая серия Панарина увеличилась до 10 матчей — последний раз форвард забивал 31 октября в ворота «Аризоны» (3:2).

В текущем сезоне Панарин провел 20 матчей, в которых набрал 22 (5+17) очков.