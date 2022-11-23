«Рейнджерс» победили «Лос-Анджелес», Шестеркин отразил 35 бросков

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Лос-Анджелес» со счетом 5:3.

В составе команды из Нью-Йорка отличились Брэйден Шнайдер, Винсент Трошек, Каапо Какко и Крис Крайдер, оформивший дубль. У «Кингз» шайбы на счету Кевин Фиала, Габриэль Виларди и Шон Уокер.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 35 бросков, Артемий Панарин нанес три броска.

После этого матча «Рейнджерс» с 24 очками занимают шестое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 24 очками — на третьей строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» — 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)

Голы: Фиала — 7 (Кемпе, Копитар), 0:35 — 1:0. Виларди — 11 (бол., Фиала, Даути), 6:01 — 2:0. Шнайдер — 1 (Хытил, Лафренье), 22:22 — 2:1. Трочек — 7 (Линдгрен, Фокс), 32:01 — 2:2. Какко — 4 (Хытил, Лафренье), 38:44 — 2:3. Уокер — 1 (Копитар, Фиала), 46:12 — 3:3. Крайдер — 8 (Зибанежад, Фокс), 47:06 — 3:4. Крайдер — 9 (п.в., Веси, Миллер), 59:10 — 3:5.

Вратари: Петерсен (58:13 — 59:10) — Шестеркин (38:16 — 38:44).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 38 (13+10+15) — 25 (6+12+7).

Наши: — - Панарин (19.01/3/0).

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