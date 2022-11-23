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«Рейнджерс» победили «Лос-Анджелес», Шестеркин отразил 35 бросков

Сергей Разин
корреспондент
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23 ноября. «Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» (3:5).
Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Лос-Анджелес» со счетом 5:3.

В составе команды из Нью-Йорка отличились Брэйден Шнайдер, Винсент Трошек, Каапо Какко и Крис Крайдер, оформивший дубль. У «Кингз» шайбы на счету Кевин Фиала, Габриэль Виларди и Шон Уокер.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 35 бросков, Артемий Панарин нанес три броска.

После этого матча «Рейнджерс» с 24 очками занимают шестое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 24 очками — на третьей строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» — 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)

Голы: Фиала — 7 (Кемпе, Копитар), 0:35 — 1:0. Виларди — 11 (бол., Фиала, Даути), 6:01 — 2:0. Шнайдер — 1 (Хытил, Лафренье), 22:22 — 2:1. Трочек — 7 (Линдгрен, Фокс), 32:01 — 2:2. Какко — 4 (Хытил, Лафренье), 38:44 — 2:3. Уокер — 1 (Копитар, Фиала), 46:12 — 3:3. Крайдер — 8 (Зибанежад, Фокс), 47:06 — 3:4. Крайдер — 9 (п.в., Веси, Миллер), 59:10 — 3:5.

Вратари: Петерсен (58:13 — 59:10) — Шестеркин (38:16 — 38:44).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 38 (13+10+15) — 25 (6+12+7).

Наши: — - Панарин (19.01/3/0).

23 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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1 Нью-Джерси 19 16 3 32
2 Каролина 19 10 9 24
3 Айлендерс 20 12 8 24
4 Рейнджерс 20 10 10 24
5 Питтсбург 19 9 10 21
6 Филадельфия 19 7 12 18
7 Вашингтон 20 7 13 17
8 Коламбус 18 7 11 15
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 19 17 2 34
2 Торонто 20 10 10 25
3 Тампа-Бэй 19 11 8 23
4 Детройт 18 9 9 22
5 Флорида 19 9 10 20
6 Монреаль 19 9 10 19
7 Баффало 19 8 11 16
8 Оттава 18 6 12 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 19 11 8 25
2 Виннипег 17 11 6 23
3 Колорадо 17 11 6 23
4 Сент-Луис 18 10 8 20
5 Нэшвилл 19 9 10 20
6 Миннесота 18 8 10 18
7 Чикаго 18 6 12 15
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 20 15 5 31
2 Лос-Анджелес 22 11 11 24
3 Сиэтл 18 10 8 23
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23.11 03:00
Монреаль – Баффало
 2 : 7
23.11 06:30
Лос-Анджелес – Рейнджерс
3 : 5
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