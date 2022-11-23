«Рейнджерс» победили «Лос-Анджелес», Шестеркин отразил 35 бросков
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Лос-Анджелес» со счетом 5:3.
В составе команды из Нью-Йорка отличились Брэйден Шнайдер, Винсент Трошек, Каапо Какко и Крис Крайдер, оформивший дубль. У «Кингз» шайбы на счету Кевин Фиала, Габриэль Виларди и Шон Уокер.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 35 бросков, Артемий Панарин нанес три броска.
После этого матча «Рейнджерс» с 24 очками занимают шестое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 24 очками — на третьей строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» — 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)
Голы: Фиала — 7 (Кемпе, Копитар), 0:35 — 1:0. Виларди — 11 (бол., Фиала, Даути), 6:01 — 2:0. Шнайдер — 1 (Хытил, Лафренье), 22:22 — 2:1. Трочек — 7 (Линдгрен, Фокс), 32:01 — 2:2. Какко — 4 (Хытил, Лафренье), 38:44 — 2:3. Уокер — 1 (Копитар, Фиала), 46:12 — 3:3. Крайдер — 8 (Зибанежад, Фокс), 47:06 — 3:4. Крайдер — 9 (п.в., Веси, Миллер), 59:10 — 3:5.
Вратари: Петерсен (58:13 — 59:10) — Шестеркин (38:16 — 38:44).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 38 (13+10+15) — 25 (6+12+7).
Наши: — - Панарин (19.01/3/0).
23 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|19
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|3
|32
|2
|Каролина
|19
|10
|9
|24
|3
|Айлендерс
|20
|12
|8
|24
|4
|Рейнджерс
|20
|10
|10
|24
|5
|Питтсбург
|19
|9
|10
|21
|6
|Филадельфия
|19
|7
|12
|18
|7
|Вашингтон
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|19
|17
|2
|34
|2
|Торонто
|20
|10
|10
|25
|3
|Тампа-Бэй
|19
|11
|8
|23
|4
|Детройт
|18
|9
|9
|22
|5
|Флорида
|19
|9
|10
|20
|6
|Монреаль
|19
|9
|10
|19
|7
|Баффало
|19
|8
|11
|16
|8
|Оттава
|18
|6
|12
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|19
|11
|8
|25
|2
|Виннипег
|17
|11
|6
|23
|3
|Колорадо
|17
|11
|6
|23
|4
|Сент-Луис
|18
|10
|8
|20
|5
|Нэшвилл
|19
|9
|10
|20
|6
|Миннесота
|18
|8
|10
|18
|7
|Чикаго
|18
|6
|12
|15
|8
|Аризона
|17
|6
|11
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|15
|5
|31
|2
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|24
|3
|Сиэтл
|18
|10
|8
|23
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|20
|5
|Эдмонтон
|19
|10
|9
|20
|6
|Сан-Хосе
|21
|7
|14
|17
|7
|Ванкувер
|19
|6
|13
|15
|8
|Анахайм
|19
|5
|14
|11
|23.11
|03:00
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Монреаль – Баффало
|2 : 7
|23.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Рейнджерс
|3 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|19
|35
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|19
|31
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|19
|29
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|19
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|19
|14
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|19
|14
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|15
|1.96
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|13
|2.07
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|12
|2.08